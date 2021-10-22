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انتحار بلوغر صينية في بث مباشر (صورة)

مجتمع

انتحار بلوغر صينية في بث مباشر (صورة)
Reuters
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أنهت بلوغر صينية شهيرة حياتها بجرعة من مبيد حشري في بث مباشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ما سبب صدمة لمتابعيها حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام البلوغر الصينية الشهيرة لوه شياو ماو ماو زي ذات الـ25 عاما بإنهاء حياتها باحتساء مبيد حشري.

وكانت البوغر الصينية تحاول جذب انتباه صديقها السابق وفقا لأحد الأصدقاء، وهذا الفيديو يعد الأخير لها بسبب معاناتها من الاكتئاب، حسب "ديلي ستار" البريطانية.

وظن رواد السوشيال ميديا أن الأمر في البداية مجرد مزحة وشجعوها على شرب المبيد أثناء البث المباشر حتى شربته بالفعل، وتم نقلها إلى المستشفى في 14 أكتوبر، إلا أنها فارقت الحياة في اليوم التالي حسب عائلتها.

انتحار بلوغر صينية في بث مباشر (صورة)

واتصلت البلوغر بالإسعاف بنفسها بعد أن شربت السم، مما يعني أنها لم تكن تخطط فعليا للانتحار بل أرادت جذب انتباه صديقها السابق.

يذكر أن البلوغر الصينية لديها 670 ألف متابع وحملت 38 مقطع فيديو منذ إنشاء حسابها.

المصدر: dailystar

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