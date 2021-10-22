المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن مهرجان الجونة بمصر: نرفض أن تتحول النساء إلى سلعة

علق الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ما ظهر خلال مهرجان الجونة السينمائي من ملابس وصفت بالعري والتبرج، قائلا: "عري النساء مرفوض، كون النساء تتحول لسلعة".

وقال الجندي في مقابلة تلفزيونية: "زي ما الفنانين أعطوا لأنفسهم الحق في نقد الخطاب الديني، لدينا نحن الحق في نقد الخطاب الفني"، مضيفا: "نحن كعلماء دين، لسنا سقطا للمتاع، أو في مؤخرة الركب ومن حقنا نتكلم في الفن، لسنا في حالة تصادم مع منظمي المهرجان، نحن نناقش المعصية ولا نناقش العاصي".

وشدد على أن "الفساد الأخلاقي مرفوض، عري النساء مرفوض، كون النساء تتحول لسلعة في سوق النخاسة، وعرض أجسادهن لا يخدم الفن ولا الخلق، ولا الدين ولا الحياة"، معتبرا أن "مصيبتنا ليست في القيم الدينية بل في تطبيق الدين، وأن هناك أمورا في الدين لا نحسن تطبيقها".

المصدر: "المصري اليوم"