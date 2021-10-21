مصر.. تفاصيل إنهاء أكبر خصومة ثأرية في الصعيد بعد 6 سنوات
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تمكنت لجنة المصالحات بنجع حمادي في محافظة قنا بصعيد مصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، من إنهاء خصومة ثأرية كبيرة راح ضحيتها 6 أشخاص وأصيب اثنان آخران.
وتعود أحداث الخصومة الثأرية بين عائلتي دسوقي وعاقولة إلى 2015، بسبب خلافات عائلية راح ضحيتها على مدار الخمس سنوات الماضية 6 أشخاص، حيث أنه بعد قرابة 5 سنوات من الصراع بين العائلتين تم إنهاء الأزمة.
وعقدت جلسات مكثفة بينهما، لإقناعهما بالصلح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتفق الطرفان على الصلح، وكتابة عقد بذلك يلزم من يخالف بنود الصلح على دفع مليون جنيه كشرط جزائي، وقد خلفت الأزمة 6 أرامل، و19 يتيما.
المصدر: أخبار اليوم
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