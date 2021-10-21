السعودية.. الجهات المختصة تلقي القبض على مواطن و4 وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسرقوا منازل
Reuters
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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، من القبض على مواطن وخمسة مقيمين، تورطوا في جرائم انتحال صفة رجال الأمن والسطو على المنازل.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنغلادشية، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس".
وأضاف أن "الجناة ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".
المصدر: "واس"
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