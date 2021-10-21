وسائل إعلام إيرانية: الرئيس يأمر وزير الداخلية بمتابعة قضية شابة تعرضت لسوء معاملة من قبل الشرطة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أنباء متداولة تقول إن الرئيس إبراهيم رئيسي أمر وزير داخليته بمتابعة قضية سوء معاملة شابة إيرانية من قبل الشرطة أثناء اعتقالها.

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وأفيد بأنه "بعد انتشار مقطع فيديو لثلاثة ضباط شرطة يتعاملون بخشونة مع شابة صغيرة على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني ما أثار ردود فعل من مستخدمي الإنترنت، ظهرت الآن أنباء عن أن الرئيس أصدر أمرا لوزير الداخلية أحمد وحيدي بمتابعة هذه القضية".

وأشير أيضا إلى أن رئيس شرطة العاصمة طهران عبر في وقت سابق عن تنديده بسلوك الضباط الذين تواجدوا في مكان الحادث، واعتبر تصرفهم بأنه غير مقبول، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم سيواجهون عقوبات تأديبية.

إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام أخرى عن أن الشرطة تنفي الآن أنها استخدمت العصي والكلاب ضد الشابة، وتتهمها بأنها قاومت رجال الأمن أثناء الاعتقال الذي قيل إنه جرى لأسباب لا تتعلق بطريقة ارتدائها لحجابها بل بسبب بلاغات ضدها من الجيران، في حين أن الشرطة أعربت قبل ذلك عن عدم تأييدها لمثل هذه المعاملة التي تعرضت لها الشابة من قبل أفراد الشرطة، معلنة أنها ستعمل على معاقبتهم.

المصدر: entekhab.ir