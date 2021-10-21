الأردن يؤكد منع أي فعالية غنائية للفنان المصري حمو بيكا
الصورة من "انستغرام"
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أكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب أن الفنان المصري حمو بيكا ممنوع من ممارسة أي نشاط فني داخل البلاد، بسبب مستوى بعض الأغاني التي يقدمها.
وقال الخطيب إنه "لغاية الآن لم يتم السماح لحمو بيكا بممارسة أي نشاط فني في الأردن"، مشيرا إلى أن "نقابة الفنانين خاطبت وزارة الداخلية منذ حوالي عامين لمنع حمو بيكا من ممارسة أي نشاط فني في الأردن وما زال القرار قائما حتى الآن بسبب مستوى بعض الأغاني التي لا تتناسب مع الذائقة العامة".
وأوضح أن "الخلاف مع حمو بيكا لا يعني منعه من زيارة الأردن بل منعه من أداء أي عمل فني سواء حفلة خاصة أو في كوفي شوب أو في مكان عام".
المصدر: "عمون"
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