معركة في المغرب بعد وفاة نجل المطرب المصري الكبير عبد المطلب.. وأسرته ترفض استلام جثمانه

رفضت مستشفى ابن رشد، التي توفى بها نور عبد المطلب نجل المطرب الراحل عبد المطلب تسليم الجثمان الذي حدثت عليه معركة على استلامه.

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ووقعت المعركة بين الجالية المصرية في المغرب، وبين جيران ونقيب الفنانين المغربي هناك، كل منهم يريد استلام الجثمان ودفنه، في حين رفض أسرته ترحيله إلى مصر.

وسعى السيناريست والشاعر مدحت العدل من جانبه في مصر التواصل مع السفير المغربي للتسريع بإجراء الدفن، وبناء عليه طلب منه السفير أن يقوم أحد أبنائه في مصر بالموافقة في إحدى المقرات التابعة للخارجية بدفن والدهم خارج مصر، وبالفعل حدث.

والآن يرقد نور عبد المُطلب في إحدى ثلاجات مستشفى ابن رشد الجامعي، ينتظر انتهاء المعركة بين الغرباء عنه هناك، ليرقد أخيرًا "عود الدرة الوحدان"، ولأول مرة بسلام، خارج موطنه.

المصدر: القاهرة 24