مصر.. حبس صيدلانية اتهمت زميلتها بضربها بسبب الحجاب

قررت جهات التحقيق العليا في مصر حبس الصيدلانية التي اتهمت زميلتها بوحدة كفر عطا الله الصحية بالزقازيق بالاعتداء عليها وضربها بزعم عدم ارتدائها الحجاب.

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وقررت جهات التحقيق حبس الصيدلانية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وبث ونشر أخبار كاذبة.

كانت الصيدلانية حررت بلاغًا تتهم فيه زميلتها بالوحدة الصحية بكفر عطا الله بالزقازيق بالاعتداء عليها والتنمر عليها بسبب عدم ارتداء الحجاب.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق العليا كذب إدعاء الصيدلانية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للصيدلانية مقدمة البلاغ، قالت فيه إن موظفي الوحدة الصحية بالقرية دائمين التنمر عليها لكونها غير محجبة وتهتم بالحيوانات وتطعم كلاب القرية بالمأكولات واصفين إياها بـ"بتاعت الكلاب"، حسبما ذكرت في مقطع الفيديو المتداول لها، وطالبت في الفيديو الذي بثته، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتدخل والتحقيق في الواقعة.

المصدر: الشروق