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مصر.. حسم الجدل حول باب الأهرام السري العجيب

مجتمع

مصر.. حسم الجدل حول باب الأهرام السري العجيب
Globallookpress
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علق وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، على ما يقال بشأن الباب السري في الهرم الأكبر، موضحا أن روبوت دخل الهرم عام 2002 ولم يكتشف شئ.

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وأوضح حواس: "معرفش إيه الموضوع ده، وفي 2002 أرسلنا روبوت إلى داخل الهرم، واكتشف حجر، وأبواب أخرى، ولكن لا يوجد باب سري، وأتمنى إن يجي اليوم اللي نستطيع الدخول ونرى ماذا يوجد وراء هذه الأبواب".

وأضاف حواس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذا الأمر ليس جديدا أثير في أوقات سابقة، ولا يعرف لماذا يُثار في الفترة الحالية؟.

المصدر: الوطن

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