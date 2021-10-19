 
مباشر

طائرة تلقي مياه الصرف الصحي على بريطاني جالس في حديقته!

مجتمع

طائرة تلقي مياه الصرف الصحي على بريطاني جالس في حديقته!
Reuters TM/JQ/SS//FW1F/Alex Smith/FW1/Sh
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjlo

تعرض أحد سكان مدينة وندسور البريطانية لحادث مؤسف بعد أن أفرغت طائرة مياه الصرف الصحي الخاص بمرحاضها فوق حديقته، ما تسبب في "تغطيته بشكل كامل" بفضلات بشرية.

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن كارين ديفيز، وهي عضو في منتدى للطيران بوندسور، قولها يوم الثلاثاء "لقد شعرت بالرعب عند سماعي بالحادث"، مضيفة أن مياه الصرف الصحي غطت بالكامل الرجل سيء الحظ وحديقته والمظلات الموجود داخل الحديقة.

ولم تكشف ديفيز عن اسم شركة الطيران التي تسببت في الحادث، غير أنها قالت إنها "تقع على مسافة طويلة جدا من هنا".

وأثار الحادث استغراب أعضاء منتدى الطيران، فعادة ما تخزن مراحيض الطائرات مياه الصرف الصحي في خزانات خاصة، ثم يتم التخلص من محتوياتها بمجرد هبوط الطائرة.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا