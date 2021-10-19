وفاة نجل المطرب المصري الكبير عبد المطلب بعد ساعات من بتر قدمه في المغرب

توفي نور محمد عبدالمطلب، نجل المطرب الكبير محمد عبدالمطلب، بمستشفى "ابن رشد" بالدار البيضاء في المغرب بعد معاناته من عدة أمراض أهمها السكري الذي تسبب ببتر قدمه أمس.

إقرأ المزيد

وتدهورت الحالة الصحية لنجل الفنان محمد عبدالمطلب قبل وفاته بأيام، حيث كان يتواجد في المغرب، بعدما أكّد الأطباء أنَّه معرّض لبتر ساقه، وبعد فحوصات تمّ بتر قدمه أمس.

وكان قد طلب نجل محمد عبدالمطلب العودة إلى مصر، خاصة أنَّ حالته كانت تستلزم التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمنى، وتواصل مع السفارة المصرية في المغرب لإعانته ماديًا على العودة لمصر، خاصة أنَّه لا يملك جواز سفر ساري المفعول أو ثمن تذكرة السفر، ولكنه لم يتمكّن من العودة.

وأعلنت رفيقة الفنان محمد عبدالمطلب، أنَّه توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر أن يتمّ دفن جثمانه في المغرب اليوم.

كان نور محمد عبدالمطلب، استغاث بنقابة المهن الموسيقية والجهات المسؤولة بمصر من أجل التدخل لعلاج قدمه، بعدما تدهورت حالته الصحية، واستلزم الأمر التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمنى، وكان ينتظر انتهاء السفارة من استخراج جواز السفر والتأشيرة والتذكرة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد بتر قدمه بساعات قليلة.

المصدر: "الوطن"