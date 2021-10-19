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مصر.. سيدة تبلغ من العمر 115 عاما تفاجئ مركز لقاح كورونا (صورة)

مجتمع

مصر.. سيدة تبلغ من العمر 115 عاما تفاجئ مركز لقاح كورونا (صورة)
Globallookpress
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فوجئ الفريق المتنقل للتطعيم بلقاح كورونا في محافظة سوهاج، بحضور سيدة مسنة تبلغ من العمر 115 عاما، وتطلب تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

مصر.. سيدة تبلغ من العمر 115 عاما تفاجئ مركز لقاح كورونا (صورة)
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ولم يتوقع الفريق أن تأتي سيدة تبلغ من العمر أكثر من قرن لتأتي للحصول على اللقاح، في واقعة فريدة من نوعها على الأراضي المصرية.

وأبدت السيدة المُسنة سعادتها الكبيرة لحصولها على لقاح كورونا.

المصدر: الوطن

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