مصر.. جدل كبير بعد ظهور نجل الفنان أحمد السقا في مهرجان الجونة (صورة)

تعرض حمزة، نجل الفنان الكبير أحمد السقا، لموجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

إقرأ المزيد

وقام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد نجل السقا بعد ظهوره على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، أثناء عرض فيلم ريش، بصحبة والدته، وهو يقوم بعدد من حركات الأكشن أمام المصورين.

وحرص المغني الشاب أدهم سليمان على الدفاع عن نجل أحمد السقا، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ما تقلقش يا صديقي، هتكبر بإذن الله وهتبقى فارس زي أبوك بإذن الله واللي بيتريقوا عليك هيفضلوا نكرات زي ما هم برضه".

وأعرب اليوتيوبرز، علي غزلان، عن استيائه الشديد من الانتقادات التي طالت نجل أحمد السقا، قائلًا: "هي الناس المرض وصل بيها لكده!!.. طفل جميل بيتصور صورة.. الناس عشان ترضي غرور إفيهاتها المريضة تقعد تشتم فيها!!.. يعني مش مكفيكوا نازلين سلخ في الناس الكبيرة مش سايبين الصغيرين حتى!!" متابعًا: "أنت كده روش جدًا لما تكتب كومنت مؤذي لحد في السن ده!!.. روش أنت بإفيهاتك المريضة على حساب مشاعر الناس.. اللي يشفي عقولكم ونفسياتكم".

كما أبدت إحدى المتابعات، دهشتها من التعليقات السلبية، قائلة: "مأذاش حد في الموجودين وكمية كلام يوجع القلب.. الكلمة الطيبة صدقة لسه في مقتبل عمره اتقوا الله في الولد الصغير ده".

المصدر: الوطن