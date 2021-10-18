مصر.. محكمة استئناف تصدر حكمها ضد الطبيب المتهم في قضية "اسجد لكلبي"

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية في مصر بمعاقبة طبيب واقعة "اسجد لكلبي" عمرو خيري واثنين آخرين، بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه للطبيب، و50 ألف لكل من المتهمين الآخرين.

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وجاء الحكم بعدما قضت محكمة مستأنف الاقتصادية في مصر، في وقت سابق بقبول استئناف الطبيب على حكم حبسه سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد أحال ثلاثة متهمين، في واقعة "اسجد لكلبي" إلى محكمة الجنايات، محبوسين، بتهم التنمر على الممرض عادل سالم، بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، فأمروه بالسجود إلى كلب يملكه الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، المتهم الرئيسي، مستغلين ضعف الممرض وسلطتهم عليه، بقصد تخويفه، ووضعه موضع السخرية، والحط من شأنه في فيديو متداول على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة الدليل على الدكتور عمرو خيري صاحب فيديو "اسجد لكلبي"، وبينت التحقيقات أن الجناة خرجوا على المبادئ والقِيم الأسرية داخل المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة حياة الممرض عادل سالم الخاصة، بنشرهم فيديو يتضمن السخرية منه، عرف إعلاميًا بفيديو "اسجد لكلبي" عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب تلك الجرائم، للتقليل من شأن المجني عليه، وشاهدت النيابة العامة مقطع فيديو واقعة التنمر، إذ أقر المتهمون به، وبصحة ظهورهم فيه.

المصدر: "الوطن"