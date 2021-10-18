مصر.. توزيع الوجبة الغذائية للطلاب بغلاف عليه صور عالمين مصريين (صور)

وزعت الوجبة الغذائية بأول أيام توزيع التغذية المدرسية على الطلاب بالمنوفية في مصر، داخل علبتين كرتونية طبع على كل نموذج منهما، صورة عالمين مصريين، أحمد زويل، ومجدي يعقوب.

إقرأ المزيد

وشملت وجبة التغذية المدرسية "بسكويت وعصير"، في حيم أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، هاني عنتر، أن "الأغذية المدرسية تم توزيعها على أكثر من 700 ألف طالب في محافظة المنوفية، وأن لجنة علمية هي من اختارت مكونات الوجبة المدرسية لكي نحقق أكبر استفادة صحية للطلاب".

وأشار عنتر إلى أن "الدولة وضعت على الوجبات صورا لعلماء رفعوا اسم مصر عاليا، وهما الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل"، مؤكدا أنه "يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند توزيع التغذية المدرسية".

ولفت وكيل محافظة المنوفية إلى أنه "سيتم تنفيذ التجربة فيها لمدة أسبوعين وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، ثم سيتم تعميمها على باقي المحافظات المختلفة وفق المواعيد المعلنة من قبل الوزارة"، مشيرا إلى أن "الطلاب استقبلوا التغذية المدرسية بسعادة كبيرة، وأن التوزيع يتم وفق جداول الحضور والغياب في كل مدرسة، لكي يستفيد جميع الطلاب".

وأكد عنتر أنه يتم متابعة توزيع التغذية المدرسية من خلال متابعات مستمرة ولجان مرور على جميع المدارس.

المصدر: "الوطن"