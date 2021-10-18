لبنان.. مقتل مواطن صعقا خلال عملية سرقة

توفي مواطن لبناني صعقا بالتيار الكهربائي، بعد أن كان يحاول سرقة أسلاك شبكة الكهرباء النحاسية من عمود عليه محول يغذي البلدة بالتيار.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في منطقة إقليم الخروب، بعثور أهالي بلدة الجميلية حوالى السابعة من صباح اليوم، على جثة شخص متدلية على عمود كهرباء عليه محول يغذي البلدة بالتيار.



وأشارت الوكالة إلى أنه على الفور، قام مختار البلدة بإبلاغ القوى الأمنية التي حضرت، ليتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية كان يحاول سرقة اسلاك شبكة الكهرباء النحاسية، فصعقه التيار الذي وصل الى الشبكة فجأة فجرا.

هذا وحضر عناصر من الدفاع المدني وأنزلته عن العمود ونقلته بسيارة إسعاف الى مستشفى سبلين الحكومي، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني