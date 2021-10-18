مصر..محكمة مختصة تعلن قرارها حول الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري

رفضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية، الاستشكال المقدم من دفاع الراقصة الاستعراضية، سما المصري، المحكوم عليها في قضية "التحريض على الفسق والفجور".

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هذا وأشار المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، إلى أنه "تبقى لها فرصة أخيرة في هذه القضية، وهي التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض للنظر في الحكم الصادر بحق موكلته".

وكانت النيابة العامة المصرية قد نسبت لسما المصري أنها "صنعت وبثت ونشرت 4 مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، وظهرت فيها وهي ترتدي ملابس فاضحة، وتؤدي حركات خارجة عن الآداب العامة وتخدش الحياء العام".

في حين أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بإحالة الراقصة الاستعراضية للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية، إذ أصدرت المحكمة الاقتصادية، الحكم على سما المصري، في مايو الماضي، بعدما تداولت القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها لأقوال مقيم الدعوى المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، كما استمعت لمرافعة دفاعها المحامي أشرف ناجي، وبعدها أصدرت حكما بمعاقبتها بالحبس لمدة سنتين، وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، عما نسب إليها من إتهامات بالتحريض على الفسق.

إثر هذا القرار، تقدم دفاع المتهمة باستئناف على الحكم، أمام محكمة جنح مُستأنف الاقتصادية، وتداولت المحكمة الاستئناف، وقضت بقبوله، وتخفيف الحكم للحبس لمدة سنة واحدة، وتقدم محاميها باستشكال أملا في تخفيف آخر، وهو ما رفضته المحكمة اليوم.

المصدر: "الوطن"