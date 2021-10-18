السجن المؤبد لأب يهتك عرض ابنته في مصر الجديدة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية حكما بالسجن المؤبد، ضد أب (54 عاما) هتك عرض ابنته (15 عاما) داخل منزل الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.

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وكشفت التحقيقات والتحريات أن الموظف "م.م"، أقدم على هتك عرض ابنته، وذلك بأن أمسك بيديها عنوة وحسر عنها ملابسها كاشفا عن عورتها وهتك عرضها، مما أخل بحيائها إخلالا جسيما على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك حول كونه من أصول المجنى عليها، وبمواجهة الأب المتهم، اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، في حين قبض الأمن على الأب.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها، حيث جاءت كشاهدة أولى بأمر إحالته للمحاكمة الجنائية، وأشارت إلى أن والدها المتهم، انفرد بها بغرفة نومه، وحسر عنها ملابسها عنوة، وهتك عرضها، كما استمعت النيابة العامة لأقوال الباحثة الاجتماعية في القضية، والتي شهدت بأن الطفلة المجني عليها روت لها الواقعة على نحو ما أدلت به، فضلا عن شاهدة ثالثة لم تخرج عن مضمون ما سبق.

هذا وأصدرت النيابة العامة أمرا يقضي بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث مثل أمام محكمة جنايات القاهرة، وحكم بالسجن المؤبد.

المصدر: "الوطن"