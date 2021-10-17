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الفنان اللبناني باسم مغنية يعلن تعرضه للسرقة بقوة السلاح

مجتمع

الفنان اللبناني باسم مغنية يعلن تعرضه للسرقة بقوة السلاح
الفنان اللبناني باسم مغنية
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كشف الفنان اللبناني، باسم مغنية، عن تعرضه للسرقة بقوة السلاح، عبر منشور على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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 وعبر تغريدة له في "تويتر"، أشار باسم مغنية بطريقة ساخرة إلى أن شابا أوقفه طالبا منه المال، مهددا إياه بالسكين، وقال: "وقفني شاب عايز مصاري، شفقت عليه عطيتو 100 ألف ليرة..طار من الفرح..قد ما انبسط شكرني، ضب سكينتو وركض". وختم المنشور بـ"هاشتاغ": "هيدا مش لبنان"، في حين أثار هذا الخبر قلق المتابعين الذين تفاعلوا مع الفنان اللبناني وهنؤوه بالسلامة.

المصدر: RT

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