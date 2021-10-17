الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المصرية، مي كساب، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، طالبة من متابعيها بالدعاء لها.

إقرأ المزيد

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت مي كساب: "الحمد لله كورونا..ادعولي"، فيما تلقت العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها، ومن بعض المشاهير.

طهور باذن الله ... شفاكي الله وعفاكي حبيبتي 🙌🙏 — Hanan Turk (@HanannTurk) October 17, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة مي كساب كانت قد روجت لأحدث أعمالها حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زي القمر"، ونشرت صورة من الكواليس على حسابها في "إنستغرام".

المصدر: RT