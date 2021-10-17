الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rix5
أعلنت الفنانة المصرية، مي كساب، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، طالبة من متابعيها بالدعاء لها.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت مي كساب: "الحمد لله كورونا..ادعولي"، فيما تلقت العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها، ومن بعض المشاهير.
طهور باذن الله ... شفاكي الله وعفاكي حبيبتي 🙌🙏— Hanan Turk (@HanannTurk) October 17, 2021
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة مي كساب كانت قد روجت لأحدث أعمالها حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زي القمر"، ونشرت صورة من الكواليس على حسابها في "إنستغرام".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.