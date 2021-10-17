 
مباشر

الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

مجتمع

الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا
الفنانة المصرية مي كساب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rix5

أعلنت الفنانة المصرية، مي كساب، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، طالبة من متابعيها بالدعاء لها.

إقرأ المزيد
لحظة سقوط الفنانة المصرية لبلبة أثناء كلمتها في مهرجان الجونة (فيديو)
لحظة سقوط الفنانة المصرية لبلبة أثناء كلمتها في مهرجان الجونة (فيديو)

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت مي كساب: "الحمد لله كورونا..ادعولي"، فيما تلقت العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها، ومن بعض المشاهير.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة مي كساب كانت قد روجت لأحدث أعمالها حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زي القمر"، ونشرت صورة من الكواليس على حسابها في "إنستغرام".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا