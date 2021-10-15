الشرطة البريطانية تنفي: لا علاقة لعلامات الطريق الإرشادية برموز مسلسل "لعبة الحبار" المميتة

نفت الشرطة البريطانية وجود علاقة بين علامات الطريق التي تحمل صورة دائرة ومربع ومثلث، ومسلسل "لعبة الحبار"، حيث تحمل هذه التركيبة الرمزية هناك معان "ممينة".

وصرّح متحدث باسم شرطة منطقة وادي التايمز في جنوب شرق إنجلترا بأن "علامات الطريق هذه تُستخدم في جميع أنحاء المملكة المتحدة للإشارة إلى الطريق الجانبي، وإرشاد أصحاب السيارات أين يجب السير، وتجنب الطريق المغلق".

وكان مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي قد أشاروا إلى علامات طريق تحمل سمات مسلسل "لعبة الحبار" الذي تم بث عرضه الأول من منصة "نيتفليكس" في 17 سبتمبر، وقصته تتمحور حول شخصيات رئيسة يعاني الكثير منها من صعوبات مالية، ويكافح من أجل جائزة كبرى في ألعاب للقدرة على البقاء على قيد الحياة.

المصدر: نوفوستي