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نشرته بالخطأ.. فيديو لا أخلاقي يضع إحدى مشاهير الكويت في ورطة!

مجتمع

نشرته بالخطأ.. فيديو لا أخلاقي يضع إحدى مشاهير الكويت في ورطة!
أرشيف
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أخلت السلطات في الكويت، سبيل فاشينستا كويتية بكفالة قدرها 500 دينار (1900 دولار أمريكي)، بعدما حققت معها بتهمتي مخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، جاء ضبط المتهمة بعدما صورت فتيات في مرفق عام وعلقت عليهن بألفاظ نابية، ونشرت التصوير بحسابها في "سناب شات".

من جهتها، رفضت المتهمة الاتهامين، مؤكدة على أنها أرادت إرسال المقطع إلى مجموعة خاصة بصديقاتها، لكنها نشرته بالخطأ لدى كل متابعيها، وقامت بحذفه بعد مرور 12 دقيقة على نشره.

ودعا مقيم الشكوى، المحامي بشار النصار، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما المشاهير منهم، إلى مراعاة متابعيهم والتزام الآداب العامة والتعاليم الدينية والمجتمعية.

المصدر: صحيفة الأنباء

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