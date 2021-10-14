مصر.. رانيا يوسف تعلن مفاجأة في ملابسها خلال مهرجان الجونة

كشفت الفنانة رانيا يوسف، تحضيراتها لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة التي تنطلق اليوم الخميس.

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قالت رانيا يوسف في مقابلة مع برنامج MBC Trending خلال تصوير مسلسها الجديد المماليك: "اخترت الفساتين وجهزت كل شيء، وهتفرج على أفلام، وهاخد إجازة فترة 4 أو 5 أيام".

وتابعت عن تصدرها التريند خاصة في فعاليات المهرجان كل عام بسبب ملابسها، قائلة: "التريند والمشاكل بيجوا لحد عندي مش بروح لهم، وده جانب مش لطيف، لكن الجانب اللطيف أن الناس مركزة معايا وبتابعني وتتابع شغلي وصوري وأخباري، وده معناه حب الناس".

كانت رانيا يوسف أثارت ضجة كبيرة بعد تصريحاتها الأخيرة، عن التبرع بالأعضاء، إذ أكدت أنها أوصت بالتبرع بأعضائها بعد الممات، منذ نحو 6 سنوات، وحثت على الاهتمام بالتبرع بالأعضاء بعد الممات لما لها من أهمية في إفادة البشرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية