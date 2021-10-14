وزير التعليم المصري يعلق على الكتاب المثير للجدل بسبب محمد رمضان (صورة)

علق وزير التعليم المصري، طارق شوقي، على صورة الفنان محمد رمضان المنشورة في أحدى صفحات كتاب دراسي، والتي تم تداولها عبر "فيسبوك".

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وقال إنه تفاجأ بصور يزعم البعض أنها لكتاب دراسي تابع لوزارة التربية والتعليم، وعليه صور أحد الفنانين، مؤكدًا أن هذا الكتاب لا يتبع وزارة التربية والتعليم من الأساس، بل هو كتاب خارجي لا تعلم الوزارة عنه شيئا.

وكشف الوزير شوقي، مع برنامج "رأي عام"، عن دهشته من تدوال هذه الصور بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهجومهم على وزارة التربية والتعليم وادعائهم بأن صور الفنان الذي يتحدث عنه منشورة في كتاب يخص الصف الثالث الابتدائي، في الوقت الذي يتواجد فيه هذا الكتاب في البيوت، وكذلك متاح على الإنترنت، موضحًا أنه يمكن التحقق من وجود هذه الصور عليه بكل سهولة، مصرحا أنه كتاب خارجي، واسم الكتاب متواجد عليه بالأساس.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت صورا للفنان محمد رمضان باعتبارها ضمن مناهج اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائى، على نحو يخالف الحقيقة، خاصة أن المناهج الخاصة بالصف الثالث الابتدائى متطورة ولم يجر أى تعديلات عليها من العام الماضى.

المصدر: اليوم السابع + الوطن