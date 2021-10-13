مصر.. محمد رمضان ينشر فيديو جديدا للمضيفات الراقصات

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديد من داخل طائرته الخاصة، خلال توجهه إلى مدينة الغردقة في البحر الأحمر لحضور مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الخامسة.

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ونشر رمضان الفيديو على حسابه عبر "إنستغرام"، وظهر فيه وهو يرقص مع مضيفات طائرته الخاصة، بعد ساعات من إثارته الجدل بسبب الفيديو الأول الذي نشره.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "والمضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق".

المصدر: RT