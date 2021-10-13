شاهد.. قرار ضد طالب نشر صورة مسيئة لمعلمه في مصر

أعلنت مديرية التعليم بالقليوبية في مصر، فصل طالب 15 يوما وتقديم اعتذار لمدرس، وذلك بعد انتشار صورة مسيئة للطالب يستهزئ بمعلمه في مدرسة بهتيم التجارية بنين.

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وقام الطالب بالوقوف خلف المدرس بالفصل رافعا يده بإشارة غير لائقة، وفقا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

المصدر: أخبار اليوم