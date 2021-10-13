الطب الشرعي في الأردن يكشف عن 68 حالة انتحار في المملكة خلال 6 أشهر

كشف مدير مديرية الطب الشرعي في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور حسن الهواري، عن تعامل مراكز الطب الشرعي في المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مع 68 حالة انتحار.

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وقال الهواري لوكالة "عمون" الأخبارية، إن حالات الانتحار المسجلة تنوعت بين الانتحار شنقا، والحرق، والسقوط، والعيارات النارية، وتناول أدوية، وتناول مواد سامة، ومبيدات حشرية.

المصدر: "عمون"