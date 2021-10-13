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الطب الشرعي في الأردن يكشف عن 68 حالة انتحار في المملكة خلال 6 أشهر

مجتمع

الطب الشرعي في الأردن يكشف عن 68 حالة انتحار في المملكة خلال 6 أشهر
Reuters
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كشف مدير مديرية الطب الشرعي في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور حسن الهواري، عن تعامل مراكز الطب الشرعي في المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مع 68 حالة انتحار.

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وقال الهواري لوكالة "عمون" الأخبارية، إن حالات الانتحار المسجلة تنوعت بين الانتحار شنقا، والحرق، والسقوط، والعيارات النارية، وتناول أدوية، وتناول مواد سامة، ومبيدات حشرية.

المصدر: "عمون"

 

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