الداخلية الكويتية: ضبط كميات من "الكيميكال" و"الشبو" المخدر لدى مقيم آسيوي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ضبطت مقيما من الجنسية الآسيوية بحوزته نحو 10 كيلوغرامات من مشتقات الكيميكال و100 غرام من مادة الشبو.

إقرأ المزيد

وأوضح الإعلام الأمني في الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بأن مقيما من الجنسية الآسيوية يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة وذلك بقصد الاتجار.

وأضافت الوزارة في حسابها عبر "تويتر" أن إدارة مكافحة المخدرات أرسلت مصدرا سريا لشراء كمية من المواد المخدرة من المتهم نظير مبلغ مالي، وبعد إتمام عملية التسلم والتسليم تم ضبطه في منطقة الفحيحيل.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم اعترف بأن المضبوطات تخصه وأنها بقصد الاتجار، وعليه تم تحويله والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: RT