مصر.. الكشف عن تفاصيل فيديو "عنقود المال" المثير للجدل

كشف أحد أهالي قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ في مصر، تفاصيل فيديو ظهر خلاله رجل أعمال يهدي عريسا عنقودا من الأموال بفئة 100 جنيه.

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وتابع الرجل الذي رفض ذكر اسمه، أن قرية الكفر الشرقي، تشتهر بالتباهي والتفاخر بين أهلها لكونهم من عائلات عريقة تفتخر بذلك، مشيرا إلى أن فيديو النصف مليون ليس كما ظهر، وأن المبلغ كان 70 ألف جنيه فقط، وأن هذا المبلغ جمعية ودائرة بين التجار يتم عقدها كل فترة يقوم كل تاجر بربط الأموال والإهداء بها، ويتم ردها في المناسبه التالية.

واستكمل أن هذه ليست الواقعة الأولي، فالعام الماضي أهدي أحد الأشخاص نجله 100 ألف جنيه، وكان هذا المبلغ أكثر في الشكل والهيئة والعنقود المالي أكبر بكثير مما ظهر في الفيديو، ومنذ عامين أهدي رجل لابنته سيارة هيونداي توسان الفئة الثالثة، وقام والد العروس بالمرور بالسيارة بشوارع القرية والإعلان عن إهداء نجلته السيارة، وكانت الواقعة الثالثة بالقرية إهداء أحد الأشخاص شقيقه 10 آلاف دولار، حيث قام برصها كالنعقود من فئات الخمسة دولارات وأهدي بها شقيقه يوم زفافه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قد اشتعلت بفيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يهدي عريسا في فرح حاشد بالمواطنين أموالا وقال أحد المعلقين في الفيديو الذي انتشر أن هذا المبلغ هو نصف مليون جنيه.

المصدر: القاهرة 24