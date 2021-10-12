مصر.. تدخلات لإعادة نجل عبد المطلب من المغرب لعلاجه

كشف مصدر مقرب من نور عبد المطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار أنباء تفيد بتعرضه لأزمة صحية في المغرب.

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وقال المصدر، إن حالة نجل عبد المطلب تستلزم التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمني، مضيفا أن ابن الفنان الراحل تواصل مع السفارة المصرية في المغرب، لإعانته ماديا على العودة إلى مصر، خاصة أنه لا يملك جواز سفر ساريا أو ثمن تذكرة السفر.

وأشار المصدر إلى تواصل أحد الموسيقيين الكبار في المغرب مع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لبحث إمكانية نقل نجل محمد عبد المطلب إلى مصر، وعلى أثره تواصل النقيب مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي أكدت تكفل الوزارة بمصاريف علاجه داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

وأكد المصدر أن نور عبد المطلب من المفترض عودته إلى مصر في خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، حيث ينتظر انتهاء السفارة من استخراج جواز السفر الخاص به والتأشيرة والتذكرة، لافتا إلى أنه فور تحديد موعد السفر سيتم إبلاغ وزارة الصحة لإرسال سيارة إسعاف مجهزة إلي المطار لنقل نور عبد المطلب إلى المستشفى.

وشدد المصدر على أن عددا من المحيطين بنجل عبد المطلب قاموا بحجز غرفة له داخل أحد الفنادق بالمغرب، حيث يحظى برعاية شاملة منهم لحين تحديد موعد عودته إلى مصر.

المصدر: الوطن