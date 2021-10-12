على منصة مهرجان سينمائي.. ممثلة تركية تدخل في جدل مع زميل لها بسبب أردوغان

ذكرت وسائل إعلام تركية أن ممثلة تدعى نيهال يالتشين، تعرضت لرد فعل سلبي حين تحدثت في مهرجان للسينما في أنطاليا عن اتفاقية إسطنبول التي انسحبت منها تركيا بقرار رئاسي.

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وروت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن الممثلة نيهال يالتشين حصلت في مهرجان البرتقالة الذهبية أنطاليا للأفلام العالمية على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم بعنوان "زحل"، وأن الممثل التركي، تامر قاراداغلي، الذي قدم فاعليات مهرجان قاطعها أثناء إلقائها كلمتها.



وذكر أن يالتشين اختتمت كلمتها في الحفل الذي حضره وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري ارسوي قائلة: "اتفاقية اسطنبول ستبقيك على قيد الحياة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الممثل تامر قاراداغلي صدرت عنه تصرفات وإيماءات اعتبرت إهانة للممثلة يالتشين، "حيث ظهر خلفها وهي تتحدث مظهرا شعوره بالملل وكأنه يريد منها أن تنهي كلماتها".

وزادت الصحيفة على ذلك بقولها إن "قاراداغلي لم يكتف فقط بإظهار علامات الملل والاستياء، بل أنه قرر مقاطعة يالتشين خلال كلمتها، التي كانت تنتقد خلالها انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي تحارب العنف ضد المرأة"، ما دفع الممثلة الى الرد حين قاطعها بقولها: "هل تصرفك يعني أنك تريدني أن أصمت؟".

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وبعد أن ظهر ما وصف بالاستياء الجماهيري، رد قاراداغلي ببيان قال فيه: "لقد قرأت كل التعليقات. أنا أحب يالتشين كثيرا. الضيوف يتحدثون 30 و45 ثانية في احتفالات توزيع الجوائز، لكن يالتشين تحدثت لمدة 3.5 دقيقة، وقفت في الخلف مثل حافظة الملح".

وأشار قاراداغلي إلى أنه بحث في منشورات يالتشين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدها "تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، وتطالب بإقامة تمثال لأوجلان"، متسائلا في السياق: "هل يالتشين تدافع عن هذا العمال الكردستاني الذي أراه تنظيما إرهابيا؟".

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان كان أعلن في مارس الماضي انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة، وهي خطوة أثارت "انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد".

المصدر: زمان