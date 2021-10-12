حديث في موقع إخباري أردني عن "حكومة العشوات"!

ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الأصوات أطلقت على حكومة بشر الخصاونة في الأردن اسم "حكومة العشاوات" بسبب اعتذار وزير عن مداخلة تلفزيونية لارتباطه بحفل عشاء.

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ونسب موقع "خبرني" لمن وصفهم بالمراقبين أن هؤلاء استذكروا بعد اعتذار وزير النقل المهندس وجيه عزايزة في اللقاء التلفزيوني حوادث مشابهة منها، "الطلب من وزيري العدل الدكتور بسام التلهوني والداخلية سمير مبيضين تقديم استقالتيهما بعد حضورهما حفل عشاء، قالت الحكومة آنذاك إنه خالف أوامر الدفاع".

وقال الموقع الإخباري الأردني على لسان هؤلاء المراقبين إن "وتيرة العمل في الحكومة، وانشغال وزرائها بتفاصيل جانبية كالـ (عشوات)، لا ترقى لمجابهة التحديات التي تواجه الحكومة، والملفات الملقاة على عاتقها".

يشار إلى أن عاما وأسبوعا مضيا على "تشكيل حكومة بشر الخصاونة، وخضعت لأربعة تعديلات منذ تشكيلها، كان آخرها التعديل الذي جرى الاثنين، بخروج 7 وزراء ودخول 8، 6 منهم وزراء جدد".

المصدر: خبرني