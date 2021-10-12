مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا يوجه انتقادات لاستحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي

انتقد مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا (LGBTQ+)، استحواذ السعودية عبر صندوقها السيادي، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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وفي بيان لها، قالت منظمة "برايد إن فوتبول": "لقد طالبنا بشكل مباشر بإجراء اختبار مناسب وملائم أكثر للمالكين والمديرين بما في ذلك الالتزامات الملموسة والإجراءات المثبتة بشأن المساواة والتنوع والشمول بما في ذلك إشارات محددة إلى حقوق مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا (LGBTQ+)".

وأضاف البيان: "يسلط هذا الاستحواذ، للأسف، الضوء على مدى عدم ملاءمة الاختبارات والهياكل الحالية لملكية كرة القدم في هذا البلد، فهي ببساطة غير مناسبة للغرض..بينما نتفهم وندعم العديد من مشجعي نيوكاسل الذين يسعدهم رؤية ظهر مالكهم السابق، فإننا نتضامن مع مشجعي "LGBT +" الذين بلا شك سيرون هذا الاستحواذ على أنه علامة على الالتزام المستمر بحقوق الإنسان في الرياضة العالمية. لدينا مخاوف كبيرة ، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ، بشأن معاملة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في السعودية ودول أخرى في جميع أنحاء العالم".

وأكمل: "من الواضح أن الملكية الجديدة لنيوكاسل يونايتد لها صلات وثيقة، وفي بعض الحالات هم نفس الأشخاص الذين يقودون النظام القمعي في المملكة العربية السعودية، ولدى سلطات كرة القدم أسئلة جادة وهامة للإجابة عليها في السماح للمالكين والجهات الراعية باستخدام أندية كرة القدم كسلع "لغسل الرياضة" و "غسل قوس قزح" لمعاملة المثليين والنساء والأقليات الأخرى".

وتابعت "برايد إن فوتبول": "يظهر هذا الاستحواذ أن المال قد يظل هو الصوت الأول في اللعبة الجميلة التي نحبها..يجب على الهيئات الحاكمة في كرة القدم في المملكة المتحدة وأوروبا والعالم أن تتخذ إجراءات لضمان ألا تكون شعارات مثل "كرة القدم للجميع" أو "لعبة متساوية" كلمات جوفاء بمجرد فتح المحافظ، بينما نواصل إيماننا بالقوة التحويلية لكرة القدم في التثقيف والمشاركة وتمكين المساواة، فإننا لا نزال ملتزمين بمحاسبة الأشخاص والمنظمات والبلدان عندما لا يلتزمون بمثل الإنسانية والمساواة والاندماج، ولا ينبغي ولا يمكن السماح للرياضة باستبعاد الناس بسبب عرقهم أو هويتهم الجنسية أو حياتهم الجنسية أو متطلبات الوصول أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو الجنسية، سواء كان ذلك في المكان الذي تقام فيه الأحداث الرياضية أو الذي يصبح أوصياء على الرياضات التي نحبها ويمكننا جميعا ونحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لجعل الرياضة متاحة حقا للجميع".

المصدر: RT