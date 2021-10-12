اهتمام الشباب الروس بقراءة الكتب يرتفع بنسبة 67% مقارنة بعام 2019

شهد العام الجاري ارتفاع عدد القراء بين الشباب الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16-24 عاما

كما نما اهتمامهم بالقراءة بنسبة 62.7٪، ​​مقارنة بعام ما قبل الوباء (2019).

أعلن ذلك يفغيني كابييف، رئيس لجنة التعاون الدولي في اتحاد الناشرين الروس ومدير عام دار النشر والطباعة "أكسمو" في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وقال :"ازداد خلال فترة الوباء عدد الرسائل حول الكتب ومؤلفيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقدار 3 أضعاف تقريبا، أي من 5 ملايين رسالة إلى 14 مليون رسالة اليوم"، وأكّد أن ذلك يعد تقدما كبيرا بالنسبة إلى هذا القطاع. وعلى سبيل المقارنة فإن عدد المدوّنات حول الأفلام والممثلين يبلغ 700 مليون مدوّنة كل عام.

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وأوضح قائلا:" إن القيود المتعلقة بالفيروس والمفروضة على حضور الفعاليات العامة أسهمت بلا شك في ذلك. والذين لم يكن لديهم دائما وقت كاف للقراءة فوجئوا بوجود عالم آخر هو عالم الكتب".

وعند اختيار الكتب غالبا ما يميل المراهقون إلى الوثوق بآراء أقرانهم أكثر من آراء الكبار.

وصرحت لصحيفة " إزفيستيا" ناتاليا كوزلوفسكايا، رئيسة قسم الببليوغرافيا في مكتبة الأطفال الحكومية الروسية قائلة:" إنهم يقرأون ما هو شائع ضمن جماعتهم أو مدرستهم".

ومن بين الكتب المشهورة بين الشباب الروس اليوم، ذكرت الخبيرة كتب "مانغا" و"فانتازي" مثل "ظلال رادوفار" للكاتب مارلس مرشايس، "أسرار لاريسبم" للكاتب لوسي بيير باجو، "الغواصات" للكاتب أندرياس إشباخ، "بعد 100 عام" للكاتب الروسي إدوارد فيركين.

المصدر: تاس