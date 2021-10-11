بايدن يحضر حفل زواج ابن شقيقته من بطلة أحد مسلسلات "تلفزيون الواقع"
Reuters الرئيس الأمريكي جو بايدن
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حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن حفل زفاف نجل شقيقته في ولاية بنسلفانيا من إحدى البطلات السابقات لمسلسل ينتمي لـ "تلفزيون الواقع".
وعاد بايدن إلى واشنطن، بعد أن حضر، رفقة زوجته، حفل زواج المحامي "كيف أوينز" نجل "فاليري بايدن أوينز" شقيقة بايدن، من "ميغان أوتول كينغ" التي كانت من أبطال مسلسل تلفزيون الواقع الشهير "ربات البيوت الحقيقيات في مقاطعة أورانج" بينما يعمل أوينز كمحام.
وكانت كينغ متزوجة في السابق من لاعب البيسبول المعتزل "جيم إدموندز".
المصدر: "أسوشيتد برس"
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