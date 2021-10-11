 
مباشر
عاجل
مراسلنا: قوى شيعية في العراق تدعو لاجتماع طارئ وتهدد باتخاذ موقف من العملية الانتخابية

ناشطون يطلقون حملة تضامنية مع الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري

مجتمع

ناشطون يطلقون حملة تضامنية مع الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري
الصورة من "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhdd

كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات الكويتية أوقفت الفتاة الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري، وسيتم تنفيذ حكم السجن سنيتن بحقها بتهمة "التشبه بالنساء".

وبحسب الناشطين فإنه سيتم تنفيذ حكم السجن بحق المطيري في سجن الرجال، مطلقين حملة تضامنية تحت هاشتاغ #الحريه_لمها_المطيري.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الكويت تعترف باضطراب الهوية الجندرية رسميا، لكن قانون العقوبات في البلاد يجرم ما يسميه "التشبه بالنساء". 

وفي مايو الماضي، قالت المطيري (40 عاما) في فيديو عبر تطبيق "سناب شات" إنها تعرضت من قبل للحبس في سجن للرجال، وأنها تعرضت للاغتصاب داخله. وكشفت أن صديقة عابرة تعرضت بدورها لتجربة مماثلة، دفعتها للانتحار في الماضي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا