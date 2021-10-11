ناشطون يطلقون حملة تضامنية مع الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري

كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات الكويتية أوقفت الفتاة الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري، وسيتم تنفيذ حكم السجن سنيتن بحقها بتهمة "التشبه بالنساء".

وبحسب الناشطين فإنه سيتم تنفيذ حكم السجن بحق المطيري في سجن الرجال، مطلقين حملة تضامنية تحت هاشتاغ #الحريه_لمها_المطيري.

للاسف وصلنا ان اليوم تم إلقاء القبض على #مها_المطيري من قبل الحكومة الكويتية والتي سيتم سجنها لمدة سنتين في سجن الرجال ، فقط لكونها عابرة بتهمه التشبه بالنساء … #الحريه_لمها_المطيري@Moi_kuw@UN@UNGeneva@UNHumanRights@unwomenarabic#ططوة_المطيريhttps://t.co/qpfL6xA7xS — Malaksh feha initiative (@malaksh_feha) October 11, 2021

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الكويت تعترف باضطراب الهوية الجندرية رسميا، لكن قانون العقوبات في البلاد يجرم ما يسميه "التشبه بالنساء".

وفي مايو الماضي، قالت المطيري (40 عاما) في فيديو عبر تطبيق "سناب شات" إنها تعرضت من قبل للحبس في سجن للرجال، وأنها تعرضت للاغتصاب داخله. وكشفت أن صديقة عابرة تعرضت بدورها لتجربة مماثلة، دفعتها للانتحار في الماضي.

#الحريه_لمها_المطيري

ببالغ الاسئ والحزن اليوم وصلنا خبر اعتقال #مها_المطيري في قسم الصليبية بالرغم من انها أمرأة لاكن بسحب القانون لا يمكن تغير الاوراق الثبوتية والاعتراف بهويتها بعد التصحيح فلذالك تقرر القبض عليها داخل سجن الرجال دون الاحتساب لما هي به 💔 pic.twitter.com/EJMzWwoPZ4 — LAURA DAVIS 🐝⚖️ (@LU_R_) October 11, 2021

المصدر: RT