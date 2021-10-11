ضبط امرأة بسلطنة عمان مشتبه بقتلها شخصا وحرقه.. وجدل حول الجريمة الغامضة

ثار جدل واسع في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول إعلان شرطة سلطنة عمان القبض على امرأة يشتبه بها في تنفيذ جريمة قتل بشعة.

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وكان موقع "شرطة عمان السطانية" قد أفاد بأن شرطة محافظة شمال الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة لللتحريات والتحقيقات الجنائية، قامت بإلقاء القبض على المرأة وذلك "إثر بلاغ تلقاه مركز شرطة ولاية إبراء عن وجود جثة بها آثار طعن وحرق، والقضية قيد الإجراءات القانونية".

المتهم بريء حتى تثبت إدانته..اتمنى من المعلقين التريث حتى ينتهي التحقيق — moon (@mooun80) October 10, 2021

وعبر الكثير من المعلقين عن مشاعر الصدمة والاستغراب متسائلين عن دوافع مثل هذه الجريمة، وعزا أحدهم الدافع إلى "حالات نفسيه وعصبيه وماحد يطيق الثاني وبعض الأمور بها أسرار دفينه.. انتظروا التحقيق فهناك من يعمل من اجل إجلاء الحقيقة (إن غدا لناظره قريب )".

كائن رقيق وحساس ولكن اتقي شر النساء إذا غضبن.. pic.twitter.com/EMgIskm47v — ⁦🇴🇲⁩بنت الاكابر (@bntalakabr202) October 10, 2021

ودفع أحدهم باحتمال أن يكون الدافع في هذه الجريمة، الدفاع عن النفس، إلا أن آخر استبعد الأمر مشيرا إلى أن الدفاع عن النفس لا يصل إلى حد الطعن والحرق كما ورد في البيان الرسمي.

اللافت أن المعلقين العمانيين أشاروا إلى أن الجريمة وقعت منذ شهر، فيما ذكر قسم آخر أنها جرت منذ أسبوعين، ورجح أحدهم أن يكون الإعلان تأخر لاستكمال التحقيقات.

المصدر: شرطة عمان السلطانية على تويتر