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ضبط امرأة بسلطنة عمان مشتبه بقتلها شخصا وحرقه.. وجدل حول الجريمة الغامضة

مجتمع

ضبط امرأة بسلطنة عمان مشتبه بقتلها شخصا وحرقه.. وجدل حول الجريمة الغامضة
AFP
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ثار جدل واسع في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول إعلان شرطة سلطنة عمان القبض على امرأة يشتبه بها في تنفيذ جريمة قتل بشعة.

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وكان موقع "شرطة عمان السطانية" قد أفاد بأن شرطة محافظة شمال الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة لللتحريات والتحقيقات الجنائية، قامت بإلقاء القبض على المرأة وذلك "إثر بلاغ تلقاه مركز شرطة ولاية إبراء عن وجود جثة بها آثار طعن وحرق، والقضية قيد الإجراءات القانونية".

وعبر الكثير من المعلقين عن مشاعر الصدمة والاستغراب متسائلين عن دوافع مثل هذه الجريمة، وعزا أحدهم الدافع إلى "حالات نفسيه وعصبيه وماحد يطيق الثاني وبعض الأمور بها أسرار دفينه.. انتظروا التحقيق فهناك من يعمل من اجل إجلاء الحقيقة (إن غدا لناظره قريب )".

ودفع أحدهم باحتمال أن يكون الدافع في هذه الجريمة، الدفاع عن النفس، إلا أن آخر استبعد الأمر مشيرا إلى أن الدفاع عن النفس لا يصل إلى حد الطعن والحرق كما ورد في البيان الرسمي.

اللافت أن المعلقين العمانيين أشاروا إلى أن الجريمة وقعت منذ شهر، فيما ذكر قسم آخر أنها جرت منذ أسبوعين، ورجح أحدهم أن يكون الإعلان تأخر لاستكمال التحقيقات.

المصدر: شرطة عمان السلطانية على تويتر

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