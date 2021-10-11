أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية لأصحاب "فقه الحزن": اتركوا الناس تفرح!

وجه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية التهنئة إلى البشرية جمعاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، مطالبا "أصحاب فقه الحزن" بأن يتركوا الناس يفرحون بهذه المناسبة.

ودافع عمران في مداخلة تلفزيونية عبر الهاتف، عن مظاهر احنفال الناس بالمولد النبوي الشريف وإدخالهم السرور إلى قلوب الأطفال بالحلويات.

وخاطب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من وصفهم بأصحاب الكلام الآخر وأصحاب "فقه الحزن وفقه البؤس الذي يريدون أن يغلقوا على الناس أبواب الحياة، لأن الفرحة والاحتفال جزء من الحياة، نقول لهم ابتعدوا عن هذا الفقه العجيب الغريب وأتيحوا لنا أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرح به".

المصدر: الحدث اليوم