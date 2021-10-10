الإعلامية المصرية إيمان الحصري تتقدم ببلاغ ضد الطبيب صاحب "الخطأ الطبي"

تقدمت مها أبو بكر، محامية الإعلامية إيمان الحصري، ببلاغ للنائب العام المصري، إثر تعرض موكلتها لخطأ طبي جسيم، من قبل طبيب في أحد المستشفيات بالقاهرة في شهر أبريل الماضي.

وقالت المحامية مها أبو بكر في تصريحات لـ القاهرة 24، إنها تقدمت بالبلاغ ضد الطبيب الذي أجرى لها العملية وفريقه، إثر تعرض موكلتها لخطأ طبي جسيم، أدى إلى تدهور الحالة الصحية للإعلامية، وهدد حياتها.

وتابعت أبو بكر، أن "البلاغ جاء لما اقترفه الأطباء مجتمعين ومنفردين من أخطاء مهنية" في حق موكلتها، والتي كادت تودي بحياتها، طالبة بنهاية بلاغها التحقيق في الوقائع محل البلاغ وصولا للعقوبة المقررة بقانون العقوبات المصري والتي تصل إلى السجن 10 سنوات، فضلا عن الشطب من سجلات نقابة الأطباء وأيضا غلق المستشفى.

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ولا تزال الإعلامية إيمان الحصري، تتلقى العلاج بألمانيا، إثر تعرضها لخطأ طبي تسبب لها في "عاهة مستديمة"، أثناء إجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، كما أدى لإجرائها 6 عمليات جراحية بمصر، وبعض العمليات الجراحية الدقيقة بدولة ألمانيا، التي تم خلالها استئصال القولون والأمعاء.

المصدر: القاهرة 24