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حسناء أوزبكية تفوز بمسابقة ملكة جمال المهاجرات في موسكو

مجتمع

حسناء أوزبكية تفوز بمسابقة ملكة جمال المهاجرات في موسكو
Sputnik Kirill Kalinnikov
روشانا كريموفا
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فازت الأوزبكية روشانا كريموفا بمسابقة ملكة جمال المهاجرات في موسكو، حسبما كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد.

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وولدت روشانا في مدينة جرجانية (أورقنج) بولاية خوارزم (غربي أوزبكستان) من أب موسيقار وأم مصممة رقصات.

وأثناء المسابقة التي اختتمت فعالياتها أمس السبت، عرضت روشانا، التي تعلمت فن الرقص منذ صغرها، رقصة "لازغي" التراثية التي تشتهر بها خوارزم.

وفي نهاية المسابقة التي نظمها اتحاد المهاجرين في روسيا تم تكريم روشانا برخصة للدراسة في جامعة المالية والقانون بموسكو

 

المصدر: "سبوتنيك"

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