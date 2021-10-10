فنانون ومشاهير يهنئون "بيغ رامي" على مستر أوليمبيا 2021

هنأ العديد من الفنانين والمشاهير في مصر، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي" ، بعد حصوله على لقب "مستر أوليمبيا" للمرة الثانية على التواصل في مسابقة 2021.

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وعلق الفنان الكوميدي محمد هنيدي على فوز "بيغ رامي" بالقول: "مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة الثانية..مبروك لمصر".

ونشر الفنان حسن الرداد صورة لـ"بيغ رامي" عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، وقال: "ألف مبروك يا بطل".

وعلى حسابه في "فيسبوك"، هنأ الفنان مصطفى شعبان البطل العالمي قائلا: "بيغ رامي مستر اوليمبيا للمرة الثانية على التوالي..مبروك يا بطل شرفتنا".

المصدر: RT