"يوم فرح ابني كان عندي امتحان في الكلية".. سيدة خمسينية تحصل على ليسانس الحقوق

عبرت السيدة الخمسينية وفاء صفوان التي أثارت الجدل مؤخرا في مصر بعد حصولها على ليسانس الحقوق بتقدير مرتفع عن مدى سعادتها من ردود الفعل الإيجابية التي استقبلتها بعد تخرجها.

وفاء صفوان التي تسكن بمحافظة الإسكندرية بمصر قالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين

"أنا كان كل هدفي اني أفرح الي حواليا اني اتخرجت وأخذت الليسانس بتقدير لكن لما لقيت أعداد كبيرة فرحانة بنجاحي حسيت ان الناس محتاجة تسمع قصة محتاج تسمع عن الإصرار فعلشان كده انا فرحانه ان في ناس واخديني مثل وبيحاولوا يستمدوا الطاقة من تجربتي في رسايل كتير جدا جاتلي من سيدات بتسألني عملتي كده ازاي".

السيدة الخمسينية شاركت أصعب المواقف التي مرت بها في فترة الدراسة، "يوم فرح ابني كان عندي امتحان في الكلية واحنا امتحاناتنا في حقوق اسكندرية بتكون من 6 المغرب إلى 8 بالليل فانا مستقبلتش الضيوف بتوع الفرح روحت الامتحان وخلصت الامتحان وبعدها روحت فرح ابني روحت الامتحاب بفستان سورية لدرجة الناس كانت مستغرباني لكن انا عندي هدف وعايزة أحققه وميفرقش معايا كلام الناس".

قصة وفاء صفوان أثارت إعجاب الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي معتبرين أها مثال للإصرار والصبر والتحدي.