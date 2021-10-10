مصر.. مقطع فيديو حول "فقدان طلاب" من مدرسة بالإسكندرية يثير جدلا واسعا وكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)

كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في مصر، عن السبب الحقيقي لمقطع فيديو أظهر أولياء أمور داخل مدرسة عمر مكرم الابتدائية في حالة يرثى لها، فضلا عن وجود مشاجرات مع أمن المدرسة.

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وزعم بعض ناشري المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي بأن حالة الهلع التي سادت المدرسة كانت نتيجة إخراج مسؤولي المدرسة للتلاميذ مبكرا دون حضور أولياء الأمور، والذين جاءوا إلى المدرسة في مواعيد الخروج المقررة ولم يجدوا أبنائهم، مشيرين إلى فقد 6 طلاب، في حين أن موضوع اختفاء الـ6 طلاب، لم يتضح من خلال مقطع الفيديو، والذي لا يحتوى إلا على صراخ شديد وحالة إعياء لأولياء الأمور.

وفي إطار توضيح هذه الواقعة، أعلنت نادية فتحي، من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لصحيفة "الوطن"، أن "ما حدث داخل مدرسة عمر مكرم يتنافى تماما مع ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن القصة تتمثل في تكدس أولياء الأمور رغبة منهم في إدخال أطفالهم إلى الفصل من أجل الجلوس في المقاعد الأولى".

هو ي جماعه من اولها إهمال كده لسه الناس بتبدا ويكون ف الاهمال ده دي مدرسه عمر مكرم ف اسكندريه عندنا طالعو صف اول ابتدائي كلو بره ف الي روح وفي الي مش لقينو وفي الي جاه متأخر طلعتو بره مش لقينو اي الاهمال ده دي اطفال ازي يطلعو بره كده حسبي الله ونعم الوكيل ربنا #اهمال_المدارسpic.twitter.com/HfD1jNtgVK — heba magde (@HebaMagdeheba81) October 10, 2021

وأشارت نادية فتحي إلى أن "هذا أمر معتاد مع بدء العام الدراسي، ولم يحدث تماما فقدان أي طفل"، لافتة إل أنه "فور حدوث الأزمة انتقل شريف فتحي مدير إدارة المنتزه التعليمية، واستمر حتى الرابعة عصر أمس حتى تم إنهاء المشكلة تماما".

وأوضحت أن "ما تبين في مقطع الفيديو من صراخ أولياء الأمور هو نتيجة تدافع وشد عصبي بينهم، وليس نتيجة فقدان أطفالهم، وأن انهيار إحدى أولياء الأمور وسقوطها نتيجة أزمة لديها تسبب في حالة إغماء بسبب التكدس وصوت الصراخ الشديد بجانبها"، مؤكدة أنه "تم تحويل إدارة المدرسة بالكامل إلى التحقيق، ابتداء من المدير حتى مسؤولي الأمن، نظرا لأنه من الممنوع دخول أولياء الأمور إلى فناء المدرسة"، مطالبة جميع أولياء الأمور بـ"تسليم الأطفال لدى بوابة المدرسة والثقة بأنهم في أيد أمينة".

المصدر: "الوطن"