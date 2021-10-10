بزي موحد.. الحكيم يصطحب 7 من أحفاده معه للتصويت في الانتخابات العراقية (صورة)

اصطحب زعيم تحالف "قوى الدولة الوطنية" في العراق، عمار الحكيم، مجموعة أطفال معه إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في البلاد.

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وبحسب معلومات، فإن الأطفال هم أحفاد الحكيم وهو حفيد المرجع الشيعي الأعلى الأسبق محسن الحكيم.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الحكيم مع أحفاده خلال يوم الاقتراع.

وقال الحكيم في كلمة له بعد إدلائه بصوته، إن "المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل انتصارا لحقوق الشعب".

وأضاف، أن "حضور المجتمع الدولي رسالة تضامن ودعم للعملية الديمقراطية في العراق".

RT

المصدر: RT