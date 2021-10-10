جراح ألماني يعتذر لإعلامية مصرية بالنيابة عن أطباء العالم عن أخطاء تعرضت لها

قال جراح عالمي، مشرف على الفريق الطبي الألماني المعالج للإعلامية إيمان الحصري، إن أحد الجراحين الكبار بألمانيا اعتذر للإعلامية بالنيابة عن أطباء العالم بسبب الأخطاء التي تعرضت لها.

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وأضاف الجراح العالمي هشام عاشور، لـ "القاهرة 24"، أن "حالة الإعلامية إيمان الحصري كانت سيئة جدا جدا، وأن العملية نجحت بمعجزة طبية بجميع المقاييس بالتكنيك الذي تم استخدامه في العملية"، مؤكدا أنه "فخور بالطب والعلم في مصر لكننا ذهلنا من كمية الأخطاء والاختلاطات والمضاعفات التي حدثت لها في العمليات السابقة، لدرجة أن أحد الجراحين الكبار في ألمانيا اعتذر لها بالنيابة عن أطباء العالم بسبب الأخطاء الفادحة التي تعرضت لها".

وأشار إلى أن "الإعلامية إيمان الحصري تجاوزت العملية التي استغرقت 6 ساعات، وأجراها فريق طبي مكون من 5 أطباء ألمان بسلامة، وهي الآن تحت الملاحظة الطبية وفي حالة جسدية ونفسية ومعنوية جيدة وفي تحسن يومي".

وفي وقت سابق، كشف الجراح العالمي الدكتور هشام عاشور، تفاصيل إجراء عملية جراحية خطيرة للإعلامية إيمان الحصري في ألمانيا، باعتباره المشرف على هذه العملية مع طاقم خبراء المان.

وأوضح عاشور أن الإعلامية إيمان الحصري تواصلت معه من القاهرة وأرسلت له التقارير والفحوصات ودرسها مع فريق من أكبر الأطباء الألمان وتم ترتيب مواعيد السفر، ووصلت ألمانيا منذ ما يقرب من شهر، وتم إجراء العديد من الفحوصات.

وأضاف أنه تم إجراء العملية الجراحية مع 5 خبراء ألمان في تخصصات مختلفة، لافتا إلى أن العملية التي استغرت 6 ساعات ونصف نجحت بنسبة 100%، وأن الإعلامية إيمان الحصري لا زالت تحت رعايته الآن ولمدة 3 أسابيع على الأقل في ألمانيا، وفي القريب العاجل ستعود للجمهور متألقة كما اعتادت.

المصدر: "القاهرة 24"