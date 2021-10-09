مصرع ممثل في "البولشوي" بموسكو خلال عرض مسرحي
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لقي ممثل في مسرح البولشوي في العاصمة الروسية موسكو مصرعه اليوم السبت جراء سقوط أجزاء من الديكور عليه حسبما أوردت وسائل إعلام روسية.
ونقلت قناة REN TV التلفزيونية عن شهود عيان أن الحادث وقع في أثناء عملية إنزال الديكور على الخشبة في بداية عرض أوبرا "سادكو"، ولم ينتبه أحد الممثلين إلى ذلك، وتم سحقه بجزء من الديكور.
وذكر بعض الشهود عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن العرض جرى تعليقه وأعلنت الإدارة استراحة، قبل أن تعلن إلغاء العرض نهائيا وتطلب من المشاهدين مغادرة المبنى.
وقال مصدر مطلع إن الممثل القتيل هو يفغيني كوليش البالغ 37 عاما من عمره.
المصدر: وسائل إعلام
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