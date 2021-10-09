مصر.. محكمة تنظر في قضية طبيب متهم بهتك عرض 6 فتيات بمساعدة زوجته

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، لاتهامهما باستدراج 6 فتيات قاصرات، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج، لجلسة 9 نوفمبر استكمال المرافعة.

وأحالت جهات التحقيق الطبيب مايكل فهمي وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نسب إلى الأول من خطف ست فتيات مستغلا صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته.

واشتركت زوجته معه بطريقة الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجنى عليهن وذويهن لبث الطمأنينة فى نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الإنفراد بهن وارتكاب جرائمه.

وأقامت جهات التحقيق الدليل على المتهم وزوجته من شهادة 12 شاهدا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجنى عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجنى عليهن، وأقراص مدمجة تحوى مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، بالإضافة إلى إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجنى عليهن على خلاف الحقيقة، وإفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري