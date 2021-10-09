حفل الفنان المصري تامر حسني في جرش يثير غضب الأردنيين (فيديو+صورة)

أثار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في مهرجان جرش غضب الأردنيين، ليأتي بعد ذلك حفل المطرب المصري تامر حسني ليعيد شعلة الغضب والانفعال إلى الأوساط.

إقرأ المزيد

ولم يمر على انتهاء حفلات مهرجان جرش أسبوع، إلا وأن تبعها أسبوع وبائي كان الأعلى في الإصابات منذ أيار الماضي، والتي كانت من نتائج عدم التقييد، أيضا عزل رئيس مهرجان جرش أيمن سماوي، حسب ما أفادت جريدة "الغد" الأردنية.

وقالت الجريدة "تجددت مشاهد عدم الالتزام والتزاحم الكبير في الحفل الذي أقيم في عمان لحسني، الأمر الذي أثار حفيظة الأردنيين، واستنكروا المشاهد التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل تامر حسني ليلة أمس، والتي لم تراعي أدنى أشكال الوقاية واتباع البروتوكول الصحي".

ووضع رواد السوشال ميديا الحفلات التي حدثت مؤخرا تحت المجهر، ليقارنوا بها بعض التشديدات التي أصدرتها الحكومة للوقاية من انتشار الفيروس، ومنها منع إقامة حفلات التخرج في الجامعة و أمور أخرى.

ويذكر أن الفنان تامر حسني أقام حفله في بشارات جولف كلوب عمان، وسط حضور غير مسبوق وخرق للبرتوكول الصحي.

وجاء حفل تامر حسني في وقت ترتفع فيه نسبة الإصابات الأسبوعية، وإعلان لجنة الأوبئة عن قلقها من هذا الارتفاع.

وتداول رواد السوشال ميديا، أيضا صورا ومقاطع للحظة وصول الفنان إلى مطار الملكة علياء، والتي تظهر فيها تزاحما لأعداد كبيرة من معجبين حسني.

اذا كانت صحيح حفله تامر حسني في عمان

عزيزي.....

لف جميع قوانين الدفاع وحطهن

في مكان امن #الاردنpic.twitter.com/fA9otX4Mhv — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) October 9, 2021

وأصابت الأردنيين حالة من القلق، لوجود حفل آخر سوف يحييه الفنان عمرو دياب بعد أيام في العقبة، التي ضجت المواقع بخبر نفاد التذاكر بعد مرور 15 دقيقة من بدء البيع.

وتلوللحي يا داليه يا ام الغصون العاليه!

!!!!



بالمهرجاناااااااااات يتم التلاصق

وببيوت الله ___تبااااااااااعدو تبااااااااااعدو __ وبطلع وزير الأوقاف المبجل بسلخنا موعظتين وآيتين بتحس انو كورنا بس بالجامع!



لا بارك الله بكم #تامر_حسني#الأردن#كورونا_الاردنhttps://t.co/1QC3hVdtR2 — أشرف نادي (@ashrfnadi) October 9, 2021

حفل #تامر_حسني الأردن

سؤالي هوه المدارس الحكوميه لسا بتداوم بالتناوب؟؟؟

يا وجع القلب التعليم اخر اولويات ..

طب ليه جد

الوزاره عم تعمل دراسات عن الوضع الاكاديمي و النفسي و الاخلاقي اللي وصلوه ولادنا بعد التعليم اونلاين؟؟

حاسين في تعب المعلمات و الامهات و احساسهم بالتقصير الدائم؟ pic.twitter.com/3rwF84YCPd — mnooshet_shadi (@muna_qasrawi) October 9, 2021

ودعا العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الحكومة الى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعدم السماح لأي جهة بإقامة مثل هكذا فعاليات تهدد الصحة العامة.

قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن ما شهدناه خلال مهرجان جرش وتكرر أمس في حفلة تامر حسني يهدد ترتيبات الدخول إلى شتاء آمن

إن الجهات التي رعت وأشرفت على حفلة أمس خالفت جميع شروط السلامة والالتزام الأمر الذي يهدد إضافة لمهرجان جرش المنحنى الوبائي بالارتفاع #الأردن — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) October 9, 2021

إلى ذلك، نشر الفنان عبر صفحته على "فيسبوك" رسالة إلى الأردنيين قائلا فيها "من أول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيبة وصولا بالفندق، كل الشكر لحسن الاستضافة من الشعب الأردني الحبيب فعلا أهل كرم، حفلتنا الجمعة إن شاء الله".

المصدر: الغد+تويتر