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حفل الفنان المصري تامر حسني في جرش يثير غضب الأردنيين (فيديو+صورة)

مجتمع

حفل الفنان المصري تامر حسني في جرش يثير غضب الأردنيين (فيديو+صورة)
Reuters
الفنان تامر حسني
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أثار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في مهرجان جرش غضب الأردنيين، ليأتي بعد ذلك حفل المطرب المصري تامر حسني ليعيد شعلة الغضب والانفعال إلى الأوساط.

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ولم يمر على انتهاء حفلات مهرجان جرش أسبوع، إلا وأن تبعها أسبوع وبائي كان الأعلى في الإصابات منذ أيار الماضي، والتي كانت من نتائج عدم التقييد، أيضا عزل رئيس مهرجان جرش أيمن سماوي، حسب ما أفادت جريدة "الغد" الأردنية.

وقالت الجريدة "تجددت مشاهد عدم الالتزام والتزاحم الكبير في الحفل الذي أقيم في عمان لحسني، الأمر الذي أثار حفيظة الأردنيين، واستنكروا المشاهد التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل تامر حسني ليلة أمس، والتي لم تراعي أدنى أشكال الوقاية واتباع البروتوكول الصحي".

حفل الفنان المصري تامر حسني في جرش يثير غضب الأردنيين (فيديو+صورة)

ووضع رواد السوشال ميديا الحفلات التي حدثت مؤخرا تحت المجهر، ليقارنوا بها بعض التشديدات التي أصدرتها الحكومة للوقاية من انتشار الفيروس، ومنها منع إقامة حفلات التخرج في الجامعة و أمور أخرى.

ويذكر أن الفنان تامر حسني أقام حفله في بشارات جولف كلوب عمان، وسط حضور غير مسبوق وخرق للبرتوكول الصحي.

وجاء حفل تامر حسني في وقت ترتفع فيه نسبة الإصابات الأسبوعية، وإعلان لجنة الأوبئة عن قلقها من هذا الارتفاع.

وتداول رواد السوشال ميديا، أيضا صورا ومقاطع للحظة وصول الفنان إلى مطار الملكة علياء، والتي تظهر فيها تزاحما لأعداد كبيرة من معجبين حسني.

وأصابت الأردنيين حالة من القلق، لوجود حفل آخر سوف يحييه الفنان عمرو دياب بعد أيام في العقبة، التي ضجت المواقع بخبر نفاد التذاكر بعد مرور 15 دقيقة من بدء البيع.

ودعا العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الحكومة الى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعدم السماح لأي جهة بإقامة مثل هكذا فعاليات تهدد الصحة العامة.

إلى ذلك، نشر الفنان عبر صفحته على "فيسبوك" رسالة إلى الأردنيين قائلا فيها "من أول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيبة وصولا بالفندق، كل الشكر لحسن الاستضافة من الشعب الأردني الحبيب فعلا أهل كرم، حفلتنا الجمعة إن شاء الله".

المصدر: الغد+تويتر

 

 

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