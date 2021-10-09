مصر.. محكمة تصدر حكما على الطبيب واثنين آخرين في قضية "السجود للكلب"

عاقبت محكمة في مصر، طبيبا واثنين آخرين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم بواقعة "السجود للكلب" على خلفية اتهامهم بالتنمر على ممرض ومطالبته بنط الحبل والسجود لكلب.

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وقررت المحكمة الاقتصادية في مصر، بوقت سابق حجز جلسة المتهمين، ليوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين من مساعديه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهمين، بعد انتشار مقطع فيديو "اسجد لكلبي"، الذي ظهر فيه المتهمون الثلاثة في أثناء التنمر على الممرض عادل سالم، ومطالبته بـ"السجود للكلب" وإلقاء التحية له.

وتم إلقاء القبض على المتهمين، ونسبت إليهم النيابة عدة اتهامات من بينها التنمر واحتجاز مواطن بدون وجه حق، وقررت حبسهم وإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت قرارها السابق.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT