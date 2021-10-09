مصر.. طفل في أول يوم دراسة يتوسل لمحافظ الدقهلية باكيا: "عايز أروح" (فيديو)

شهدت مدرسة "منية سندوب" الابتدائية واقعة طريفة في أول أيام الدراسة، خلال جولة محافظ الدقهلية على مدارس المحافظة، توسل طفل له باكيا: "اديني الواجب.. عايز أروح".

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واستمر الطفل في البكاء حتى أقنعه المحافظ باستكمال اليوم الدراسي، ولم يغادر المحافظ إلا بعد تهدئة الطفل الذي أمسك بيد المحافظ وحاول الخروج معه.

ويعيد مشهد طفل الدقهلية الباكي للأذهان، مشهد الطفل الذي بكى في إحدى المدارس مع بداية العام الدراسي أيضا 2018، إذ قال لمدرسته: "أنا عاوز أنام ربع ساعة بس يا حاجة.. عاوز أنام ربع ساعة والنبي، أنام ربع ساعة يا حاجة واعملكوا اللي انتوا عاوزينه".

وكشف والد الطفل في اتصال هاتفي مع الإعلامي معتز الدمرداش، آنذاك، على شاشة "النهار"، في برنامجه "آخر النهار" السبب وراء بكاء طفله، قائلا: "بكاء الطفل قطع قلوبنا، علشان كان عايز ينام لأنه كان مريضا منذ 3 أشهر بسبب تعرضه للكسر في قدمه".

وقال: "يوم تصوير الفيديو كان أول يوم يروح فيه محمد المدرسة وتعرفنا على اسم مصور مقطع الفيديو، وهو مدرس بالمدرسة وسنتقدم ضده وضد المدرسة ووزارة التربية والتعليم بمحضر".

وتابع: "ابني مش عايز يروح المدرسة تاني، وبنتحايل عليه يروح، ومش عارف إيه المهازل إللي بتحصل في البلد دي".

وقال هاني صلاح عم الطفل في اتصال مع نفس البرنامج: "الفيديو حارق دمي بطريقة فظيعة، اللي اتعمل ده ميرضيش ربنا، أنا مربيه وهو حتة مني، وأنا أكتر من أبوه حبتين".

وأوضح أن أحد المعلمين صور الطالب ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الطفل يعاني من كسر في قدمه، متابعا: "رجله كانت متجبسة من شهرين، وفكها قبل المدرسة بيوم، ومكنش بينام ومش مركز لما قال يا حاجة، وبكاه قطع قلبنا".

وعلق أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على الواقعة قائلا: "لدينا لجنة متابعة لرصد كل الفيديوهات وكل ما يحدث داخل المدارس"، لافتا إلى أن الفيديو رصد أكثر من شق هو استخدام الهاتف المحمول، وطريقة معاملة المعلمة، وطريقة إلقاء الطفل، والضرب داخل المدرسة.

المصدر: المصري اليوم